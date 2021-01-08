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Беспорядки в Вашингтоне: вокруг Капитолия устанавливают 3-метровый забор (видео)

8 января, 01:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Вашингтон будут охранять около 6500 нацгвардейцев

Национальная гвардия Армии США возведет вокруг Капитолия 3-метровый забор, который останется там на протяжении по меньшей мере 30 дней.

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Об этом заявил министр Армии США Райан Маккарти, передает "Голос Америки".

По словам министра, события со штурмом здания, где заседают обе палаты Конгресса, 6 января стали "ужасным и постыдным днем" в истории США.

Маккарти отметил, что Пентагон предоставил необходимые ресурсы в ответ на запрос мэра Вашингтона, и добавил, что чиновники даже не представляли, что существует возможность прорыва к Капитолию.

Он также рассказал, что сейчас здание охраняют 850 военных Национальной гвардии, но к выходным их количество в Вашингтоне достигнет 6500 человек.

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Журналист канала CNN Джим Шутт разместил в сети видео процесса установления заграждений.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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