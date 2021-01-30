Без маски не поедете: в США ввели обязательное требование во время путешествий

Пассажиров без масок будут высаживать при первой же возможности

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) выпустили масштабный приказ. Распоряжение требует использования масок во всех видах общественного транспорта, поскольку страна продолжает сообщать о тысячах ежедневных смертей от COVID-19.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

Приказ, который вступает в силу в понедельник, требует, чтобы маски носили все путешественники в самолетах, кораблях, поездах, метро, автобусах, такси и маршрутных такси. А также в аэро- и морских портах, на вокзалах и в других транспортных узлах.

Масштабному распоряжению CDC предшествовал приказ президента США Джо Байдена 21 января.

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При Дональде Трампе, который был президентом до 20 января, требование CDC об обязательном использовании масок в пути было заблокировано.

Отныне за несоблюдение правил ношения масок авиакомпании запрещают пассажирам совершать полеты и в будущем. CDC заявили, что люди, нарушающие приказ, могут столкнуться с уголовным наказанием.

В приказе говорится о том, что пассажиры должны носить маски в пути, за исключением непродолжительных периодов, например, чтобы поесть, попить или принять лекарство. Исключение составляют путешественники младше двух лет и лица с определенными заболеваниями. От них будут требовать отрицательного результата теста на COVID-19.

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Кроме того, приказ CDC гласит, что авиакомпании и другие операторы должны "при первой же безопасной возможности высадить любого человека, который отказывается подчиняться".

Кроме того, внутренние поездки для федеральных служащих будут ограничиваться "только критически важными", а занятость федеральных офисов отныне не должна превышать 25%.

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Власти США считают, что мировое сообщество должно провести полноценное международное расследование в отношении источника распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло уже более двух миллионов человек.

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