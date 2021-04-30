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Без Украины никуда. У Байдена рассказали, о чем будут говорить с Путиным

30 апреля, 21:10

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Среди вопросов, которые будут обсуждать на саммите США – Россия президенты двух стран Джо Байден и Владимир Путин, могут быть ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным и присутствие российских войск на границе с Украиной.

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Об этом 30 апреля заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Наша цель в том, чтобы обеспечить работу над более стабильными и предсказуемыми отношениями, чтобы мы высказывали появляющиеся у нас опасения, учитывая и те, которые у нас есть сейчас – том числе по поводу задержания Алексея Навального и наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной", – сказала Псаки.

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При этом она подчеркнула, что на данный момент встреча не была подтверждена – нет ни даты, ни ее графика. После подтверждения можно будет более предметно обсуждать повестку.

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Напомним, что 14 апреля Байден предложил Путину встретиться в третьей стране. С предложением принять переговоры президентов уже выступили ряд европейских стран.

К каким последствиям саммит США – Россия стоит готовиться Украине и что об этом думают эксперты, читайте в материале на сайте "Сегодня".

Видео: Сегодня

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