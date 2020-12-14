Билл Гейтс ошеломил прогнозом насчет карантина из-за COVID-19

Миллиардер считает, что для население вернется к прежнему образу жизни лишь к 2022 году

Вопреки начавшейся вакцинации населения от коронавируса, в США связанные с COVID-19 эпидемиологические ограничения могут продлиться до 2022 года.

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Об этом, как в эфире CNN заявил основатель Microsoft и миллиардер Билл Гейтс.

"Следующие четыре-шесть месяцев могут стать худшими за все время эпидемии. Прогнозируется более 200 тысяч новых смертельных случаев. Если бы мы следовали правилам в отношении масок, то могли бы избежать большого процента этих смертей", – считает Гейтс.

На этом фоне он поддержал решение властей штата Калифорния временно запретить работу баров и ресторанов, а также самоизоляцию более 75% населения штата. В то же время, в отношении перевода школ на дистанционное обучение Билл Гейтс не был столь однозначен.

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Он считает, что вернуться к докарантинным условиям – отсутствию масок, социальной дистанции и прочих защитных мер – США смогут лишь через год или полтора. При этом он считает, что широкая вакцинация и помощь другим странам поспособствуют снятию ограничений и в Америке.

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"Сейчас мы видим, что у нас есть шанс вернуться в нормальное состояние где-то в промежутке между 12 и 18 месяцами", – констатировал Гейтс.

Напомним, что по состоянию на 14 декабря в США зафиксировали более 16,2 млн случаев COVID-19, из них почти 300 тыс. привели к смертельному исходу – это больше количества американских солдат, погибших во Вторую мировую войну.

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