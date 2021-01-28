Українська
$ 28,17
34,12
  1. Мировые новости
  2. США

Билл Гейтс предложил метод борьбы со следующей пандемией

28 января, 00:13

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В 2020 году мир был не готов к пандемии COVID-19

Американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, как мир должен бороться со следующей пандемией.

Реклама

Как передает Bloomberg, Гейтс считает, что миру необходимо формировать глобальную систему оповещения, массовое тестирование и ежегодные расходы в десятки миллиардов долларов.

"Чтобы предотвратить повторение бедствий прошлого года, к подготовке к пандемии необходимо относиться так же серьезно, как мы относимся к угрозе войны", – написал Гейтс.

Он отметил, что мир был не готов к пандемии COVID-19.

В тренде
Скандал с вакцинами: AstraZeneca отменила экстренную встречу с Еврокомиссией

По словам Гейтса, стоимость подготовки мира к защите от будущих пандемий кажется большой, но эти суммы не сравнить со стоимостью COVID-19.

Реклама

"Миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы", – отметил Гейтс.

Ранее Гейтс напомнил о разрушительных последствиях 2020 года – гибели более 1,6 млн человек из-за коронавирусной инфекции, более 75 млн заболевших и десятках триллионов долларов экономического ущерба.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Билл Гейтс Microsoft коронавирус пандемия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условие
Яценюк: Байден поможет Украине против России, но есть условиеПолитика
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против Путина
Россия, внимание! Какой будет политика Байдена против ПутинаПолитика
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
Инаугурация Джо Байдена: все подробностиСША
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации Крыма
Новый голос Америки: что говорил Джо Байден об Украине, России и оккупации КрымаСША
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретили
Вспышка аллергии из-за Moderna в Калифорнии: вакцину запретилиСША
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале Харрис
Почему все внимание в США сейчас приковано к Камале ХаррисПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять