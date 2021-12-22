Билл Гейтс спрогнозировал, когда закончится COVID-пандемия

Миллиардер уверен, что скоро новый штамм Omicron будет во всех странах мира

Билл Гейтс ранее уже давал прогнозы по коронавирусу. Коллаж "Сегодня"

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году благодаря… новому штамму "Омикрон", который распространяется очень быстро, но так же стремительно должна пройти и его волна.

Об этом он написал в Twitter.

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Гейтс верит, что ситуация с COVID будет не вечной. По его словам, чем лучше люди будут заботиться друг о друге, тем быстрее наступит конец пандемии.

"Когда казалось, что жизнь вернется в нормальное русло (после вакцинации от обычного штамма коронавируса. – Ред.), мы можем вступить в худшую часть пандемии. Omicron ударит по всем нам. Теперь он есть у моих близких друзей, и я отменил большинство своих планов на отпуск", – пишет Гейтс.

Миллиардер призывает отнестись к "Омикрону" серьезно, даже если он будет лишь наполовину такой же опасный, как "Дельта".

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"Omicron распространяется быстрее, чем любой вирус в истории. Скоро это будет во всех странах мира… Если и есть хорошие новости, так это то, что Omicron распространяется так быстро, что, когда он становится доминирующим в стране, волна там должна длиться менее трех месяцев. Эти несколько месяцев могут быть плохими, но я все же верю, что, если мы предпримем правильные шаги, пандемия может закончиться в 2022 году", – заявил Гейтс.

COVID-предсказания Билла Гейтса