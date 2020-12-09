Билл Гейтс спрогнозировал, сколько вакцин от COVID-19 будет доступно в скором времени

Шесть компаний производителей вакцины от коронавируса могут быть готовы уже к весне следующего года.
Так предположил один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс, передает CNBC.
По его словам, в ближайшее время одобрения могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer и BioNTech, Moderna. Насчет шестой компании Гейтс умолчал.
"Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года", – сказал Гейтс.
Он также подчеркнул необходимость равномерно распределить вакцину от коронавируса как в развитых, так и развивающихся странах.
Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 до 2022 года.
К слову, одобрение пока получила только вакцина Pfizer и BioNTech. Ее разрешили использовать в Великобритании.
Ранее Билл Гейтс сравнил с нудистами людей, которые отказываются носить маски.
Также мы писали о том, что основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что после пандемии коронавируса мир ожидают кардинальные изменения.
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