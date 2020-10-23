Битва мемов. Лучшие реакции Twitter на новые дебаты Трампа и Байдена

Пользователи активно делятся своими впечатлениями после увиденного на телеэкранах

Дебаты основных кандидатов в президенты США – демократа Джо Байдена и республиканца Дональда Трампа – завершились, но в соцсетях это все еще остается одной из самых животрепещущих тем.

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Пользователи продолжают обсуждать ответы кандидатов, их реакции на реплики друг друга, а также общее впечатление от дебатов.

"Когда кандидатам отключали микрофон, их лица говорили сами за себя".

"Фильтры Snapchat – лучший способ справиться с дебатами".

"Не удивлюсь, если после дебатов у меня появится первая седина".

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"Зачем смотреть дебаты, если можно прекрасно посмотреть в стену".

"Худший момент Байдена".

Во время дебатов Трамп раскритиковал экологическую реформу Байдена, заявив, что он против "домов с маленькими окнами".

Отдельное внимание уделили и "реформе" дебатов – медиатор должна была отключать микрофон у кандидатов, пока давали слово его оппоненту. Таким образом, организаторы надеялись внести конструктивность в мероприятие. Однако и Трампу, и Байдену все равно удавалось перебивать друг друга.

"У дебатов горячка, единственное лечение которой – больше кнопок для отключения звука"

"Бигфут. Лохнесское чудовище. Чупакабра. Парень с отключающей микрофон кнопкой. И остальные мифы".

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"Кто отключил кнопку для отключения звука".

Кроме того, юзеры оценили наряд супруги Джо Байдена – по окончанию встречи вторые половинки по традиции поднялись на трибуну, чтобы поддержать кандидатов. При этом на Джилл Байден было надето платье с цветочным принтом и маска в тон.

"Вывод: на дебатах победила Джилл Байден и ее милое платье и маска".

Напомним, опрос показал, что Байден произвел на зрителей лучший эффект, чем Трамп – больше половины назвали его победителем дебатов.

А какие именно темы Трамп и Байден обсуждали за две недели до 59-х выборов президента США, вы можете узнать на нашем сайте. Тем временем собственно выборы остаются впереди – голосование состоится 3 ноября.

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Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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