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Битва за космос: у Маска могут отнять право высадить человека на Луне

27 апреля, 15:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Компания самого богатого человека в мире обвинила NASA в нечестных условиях тендера – SpaceX может остаться без контракта на 2,9 млрд долларов

Принадлежащая американскому миллиардеру Джеффу Безосу ракетно-космическая компания Blue Origin пытается официально оспорить сделку на высадку человека на Луне, которую NASA заключила с другой компанией SpaceX.

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Об этом сообщает Reuters.

26 апреля Blue Origin подала соответствующую жалобу в Счетную палату США, обвинив NASA в том, что космическое агентство поменяло победителя тендера в самую последнюю минуту.

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"Их решение устраняет возможности для честной конкуренции, значительно сужает базу поставок и не только задерживает, но и ставит под угрозу возвращение Америки на Луну. Из-за этого мы подали протест в Счетную палату", – гласит заявление Blue Origin.

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В ответ на это владелец SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск лишь посмеялся. Он опубликовал в Twitter скриншот публикации о том, что Blue Origin еще в 2019 году представили свой модуль для высадки на Луне.

"Не могут подняться (на орбиту), лол", – написал Маск.

Стоит отметить, что Blue Origin действительно сильно отстает по темпам орбитальной транспортировки от SpaceX, которая заключила несколько многомиллиардных государственных договоров. Стоит отметить, что именно компания SpaceX теперь доставляет американских астронавтов на Международную космическую станцию.

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NASA космос Луна Илон Маск SpaceX Blue Origin Джефф Безос
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