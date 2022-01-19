Блинкен назвал единственный способ решения кризиса вокруг Украины

Госсекретарь Блинкен подчеркнул, что причиной кризиса стала агрессия Москвы

Энтони Блинкен. Фото: коллаж "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен перед вылетом в Киев сказал, что единственный ответственный способ прекратить российскую агрессию и разрешить кризис вокруг Украины – это дипломатия.

Об этом говорится на сайте Госдепа.

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"Правительство США добивалось и будет продолжать добиваться решения с помощью дипломатии", – говорится в сообщении.

Также Блинкен в очередной раз выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Кроме того, госсекретарь США заявил, что нынешняя российская угроза угрожает не только Украине:

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"Действия Москвы угрожают создать на европейской земле новый прецедент, в соответствии с которым обсуждаются основные международные принципы, жизненно важные для мира и безопасности:

границы и территориальная целостность государства не могут быть изменены силой;

это неотъемлемое право граждан в условиях демократии принимать решения в своей стране и определять будущее своей страны;

все члены международного сообщества связаны общими правилами и должны нести ответственность, если они не будут выполнять официально взятые на себя обязательства".

По словам Блинкена, эти принципы выходят за пределы Украины и Европы.

"Это фундаментальные правила, лежащие в основе международного порядка, который мы вместе стремились построить, сохранить и, при необходимости, адаптировать. Бросая им вызов, Россия стремится бросить вызов самой международной системе и разрушить наш трансатлантический альянс, подорвать наше единство, заставить демократии потерпеть неудачу. Дипломатия – единственный ответственный способ разрешения этого кризиса", – подытожил он.

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Что известно и визите Блинкена в Киев?

Согласно графику визита Энтони Блинкена, который обнародован на сайте Госдепа США, сегодня, 19 января, он проведет такие встречи:

10:45 — встреча с сотрудниками посольства США в Киеве

12:30 — встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским

14:00 — переговоры с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой

15:30 — совместная пресс-конференция с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой

Одной из главных тем переговоров станет агрессивная политика РФ.

Ранее мы сообщали, что 12 января глава ЦРУ Уильям Бернс посетил столицу Украины, где встретился с коллегами из разведки и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену провести трехстороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Зеленский не исключает проведения таких переговоров в формате видеоконференции.