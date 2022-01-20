Блинкен предложит России путь решения конфликта с Украиной

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Коллаж: Сегодня

Штаты готовы поддержать усилия по возобновлению работы "нормандского формата" без участия в нем. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Интерфакс.

"Я смогу изложить общее представление, общие предпочтения США и наших европейских союзников и партнеров в отношении того, как найти дипломатический путь вперед для деэскалации этого конфликта", – сказал он.

По словам Блинкена, страны Запада продолжат напоминать Москве о неизбежности "быстрых и массированных последствий", если она выберет путь "дальнейшей агрессии" в отношении Украины.

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Отметим, что на 21 января назначены переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, во время которых госсекретарь расскажет ему об общей позиции США и Европы насчет деэскалации ситуации вокруг Украины.

Визит Блинкена в Украину

19 января в Киев с официальным визитом прилетал госсекретарь США Энтони Блинкен. Отправиться в Украину его попросил президент США Джо Байден. Блинкен рассказал, что для его визита в Украину было три причины.

В ходе рабочего визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой. После визита в Украину Энтони Блинкен отправился в Германию, а после этого встретится в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.