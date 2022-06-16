Блинкен рассказал, сколько стран помогают Украине в сфере обороны

Многие государства помогают нашей стране не только оружием, но и введением санкций против РФ

Блинкен заявил, что несколько десятков стран помогают Украине противостоять агрессии РФ/Фото: REUTERS/Gleb Garanich, коллаж: "Сегодня"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что оборонную помощь Украине оказывают более 40 стран. Такая поддержка способствует обеспечению победы Украины на поле боя.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря Энтони Блинкена.

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"Помощь в сфере безопасности со стороны США, а также более 40 союзников и партнеров продолжают усиливать позиции Украины по защите ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", — говорится в заявлении.

Глава Госдепартамента отметил, что это способствует обеспечению победы Украины на поле боя, а также укреплению ее позиций за столом переговоров. Кроме того, он напомнил, что США и другие государства ввели мощные санкции против России, усилили сдерживание и оборону НАТО на восточном фланге и предоставили "исторический уровень военной и другой помощи Украине", мужественно защищающей свою территорию и свободу.

Помощь Канады

Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в размере около 9 млн. канадских долларов. Он будет включать в себя заменяемые артиллерийские стволы для поддержания дальности и точности. Об этом сообщает The Guardian.

О выделении новой военной помощи объявила министр обороны Канады Анита Ананд. По ее словам, Украине предоставят 10 заменяемых стволов, предназначенных для гаубиц М777, которые ранее передали западные партнеры.

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Стоимость очередного пакета составляет около 9 млн. канадских долларов (5,7 млн. фунтов стерлингов).

"Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставлять Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую для защиты суверенитета и безопасности", — сказала Ананд.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что генерал США привел список оружия, переданного Украине союзниками. Также мы писали, что генерал Марченко предусмотрел судьбу Крымского моста после поставки оружия с Запада.