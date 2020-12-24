Более 1 млн человек вакцинировались от COVID-19 в США

В США привились вакцинами от COVID-19, разработанными Pfizer/BioNTech и Moderna более 1 миллиона человек.
Об этом говорится на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Отмечается, что в США поставлено более 9,4 миллионов доз двух вакцин. Вакцинированы от COVID-19 1 008 025 человек.
Почти все время с начала пандемии коронавируса США занимает первое место в мире по количеству инфицированных. Сейчас в стране зафиксировано 18,3 миллионов случаев заболевания. За последние сутки было 202 тысячи новых случаев.
К слову, Соединенные Штаты летом получат дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech.
Ранее мы писали, что Всемирная организация здравоохранения планирует дать разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, уже в декабре, но с ограниченным использованием в экстренных случаях.
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