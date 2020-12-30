Больные лежат в часовнях и сувенирных лавках: в больницах Калифорнии закончились COVID-койки

Американский штат Калифорния столкнулся с ужасающими масштабами коронавирусной пандемии, став первым в США, где количество инфицированных превысило отметку в 2 миллиона.
Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
29 декабря в Калифорнии был установлен новый суточный "рекорд" скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции – 442, то есть по одному человеку каждые три минуты. Абсолютное большинство пациентов – 242 – умерли в округе Лос-Анджелес, самом густонаселенном в штате.
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Кроме того, к 27 декабря количество пациентов, которым необходима интенсивная терапия, увеличилось до почти 1,5 тысячи. В связи с этим свободными в таких отделениях оставались всего 54 койки, а 94% больниц округа не могли принять пациентов и поэтому перенаправляли "скорые".
В окружной службе здравоохранения отметили, что особенно сложная ситуация наблюдается в некоторых небольших больницах.
Руководство Gardena Memorial Hospital отправило домой почти всех пациентов, которые не находились в тяжелом состоянии и могут лечиться в домашних условиях.
А в Martin Luther King Jr. Community Hospital при наличии 131 койки поместили 215 пациентов. В связи с этим их размещают во всех возможных помещениях, включая сувенирную лавку, конференц-зал и часовню.
"Если ситуация продолжит ухудшаться, многие больницы начнут нормировать медицинское обслуживание. Это значит, что нам придется принимать решения о том, кого лечить, а на кого ресурсов может не хватить", – говорит директор больницы Элейн Бэтчлор.
По состоянию на 30 декабря в Калифорнии зафиксировано 2,2 млн случаев COVID-19, из них более 746 тыс. – в округе Лос-Анджелес.
Напомним, что в США от осложнений коронавируса умер новоизбранный конгрессмен Люк Летлоу.
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