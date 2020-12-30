Борьба с пандемией COVID-19: Байден намерен задействовать закон военного времени

Закон позволяет принудить частные компании к работе на государство

Новоизбранный президент США демократ Джо Байден планирует ускорить процесс вакцинации населения от коронавируса благодаря закону военного времени.

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Об этом сообщает Washington Post.

Закон, который приняли в 1950-м году, позволяет властям принудить частные компании к работе на государство в экстренных случаях.

В то же время Байден уверен, что ситуация с пандемией может не улучшиться до марта 2021 года.

По состоянию на утро 30 декабря, в США зафиксировали 19 557 275 случаев коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, за все время пандемии умерли 1 789 007 человек.

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Побороть болезнь смогли 46 301 828 человек.

Напомним, в США (штат Колорадо) зафиксировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании.

Ранее американская биотехнологическая компания Novavax заявила о начале третьего заключительного этапа исследования эффективности своей вакцины против коронавируса PREVENT-19 в США и Мексике.

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