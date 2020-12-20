Борьба с пандемией: какие вакцины от COVID-19 активно закупают страны

Больше всего доз вакцины продали Оксфорд с AstraZeneca

Массово вакцинировать от коронавируса начали уже несколько стран. Почти 7,25 миллиарда доз вакцины закупили страны и организации по всему миру.

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Согласно данным Центра инноваций в области здравоохранения Duke Global Health при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс, больше всего доз вакцины продали Оксфорд с AstraZeneca, передает Visual Capitaliast.

Так, несмотря на то, что вакцину еще нигде не одобрили и процент эффективности у нее достаточно низкий, ее закупили Индия, ЕС, США и международная инициатива COVAX. Стоимость вакцины AstraZeneca не высокая.

Также страны активно покупают вакцины от Novavax и GSK, которые тоже еще не готовы.

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Развитые страны закупили готовые вакцины Pfizer (700 миллионов доз) и Moderna (400 миллионов доз). Вероятнее всего вакцины этих компаний закупят развитые страны.

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Pfizer-BioNTech, например, продает свои вакцины по 19,50 долларов за дозу. Учитывая текущее количество доз, уже проданных Pfizer-BioNTech, это составляет текущий доход более 13 миллиардов долларов.

Недавно сайт "Сегодня" разобрался, какие страны стали на шаг ближе к успеху в борьбе с пандемией COVID-19.

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