"Будет еще больше": США анонсировали новые поставки оружия в Украину

США будут увеличивать военную помощь Украине из-за угрозы вторжения РФ. Москва продолжает наращивать численность войск вблизи украинских границ, и это вызывает беспокойство в Вашингтоне.
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Интерфакс.
"Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине. – Ред). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", – сказал он.
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Кроме того, представитель Пентагона заявил, что США даже в последние 24 часа наблюдают рост численности российских военных у границы Украины и в Беларуси. Также он напомнил о военно-морской активности России в Средиземноморье, Атлантике и в Черном море.
"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", – сказал Кирби.
Американские военные в Европе
По словам представителя Пентагона, несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.
На данный момент запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.
Кирби добавил, что американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом Альянса, сказал представитель Пентагона.
"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим осторожничать в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине – учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее с другой стороны границы", – сказал он.
Военная помощь Украине
- 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.
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- Кроме того, в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия.