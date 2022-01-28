Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 🗣 Нормандский формат в Париже
СЕГОДНЯ Мировые новости США

"Будет еще больше": США анонсировали новые поставки оружия в Украину

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 08:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В ближайшее время ожидается еще три поставки, отметил представитель Пентагона
Представитель Пентагона Джон Кирби. Фото: коллаж "Сегодня"
Представитель Пентагона Джон Кирби. Фото: коллаж "Сегодня"

США будут увеличивать военную помощь Украине из-за угрозы вторжения РФ. Москва продолжает наращивать численность войск вблизи украинских границ, и это вызывает беспокойство в Вашингтоне.

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Интерфакс.

Реклама

"Мы только в начале поставок совершенно нового пакета средств для оказания помощи (Украине. – Ред). Было три поставки. В дальнейшем будет еще больше", – сказал он.

Кроме того, представитель Пентагона заявил, что США даже в последние 24 часа наблюдают рост численности российских военных у границы Украины и в Беларуси. Также он напомнил о военно-морской активности России в Средиземноморье, Атлантике и в Черном море.

"Эта активность вызывает у нас беспокойство по поводу намерений России, которые, как и ранее, неясны", – сказал Кирби.

Реклама

Американские военные в Европе

По словам представителя Пентагона, несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации в Украине.

На данный момент запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.

Кирби добавил, что американские подразделения были "уведомлены, но не активированы". Они будут направлены на восточный фланг НАТО, а не в Украину, которая не является членом Альянса, сказал представитель Пентагона.

Реклама

"Я думаю, вы можете понять, почему мы хотим осторожничать в деле публичной рекламы тех возможностей, которые мы предоставляем Украине – учитывая размер, масштаб и силы, которые направлены против нее с другой стороны границы", – сказал он.

Военная помощь Украине

  • 26 января в аэропорт "Борисполь" прибыла военная помощь из США. Штаты передали Украине 300 противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". В то же время в Минобороны Украины рассказали, что вскоре ожидается еще одна партия вооружения.
  • В Украину отправят пять тысяч немецких касок. Пока неизвестно, это будут новые или старые каски немецкой армии. В Бундесвере от боевого шлема М92 годами постепенно отказывались и заменяли более новыми моделями.
  • США хотят отправить в Европу тысячи военных из-за угрозы нападения России на Украину. По информации издания The News York Times, президент США может принять решение уже на этой неделе. Часть военных в таком случае будут переброшены из США, а остальные – из других частей Европы. Пока ни один из рассмотренных вариантов не предусматривает отправку военных в Украину.
  • Кроме того, в Украину прибыл британский спецназ с новой партией оружия.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Авторы проекта "Мир"
Наши авторы
Ирина Ковальчук План обороны для Украины: взорвать железную дорогу и открыть огонь по грузовикам противника Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Сергей Мартынец Вот это поворот! Зеленский предложил Байдену "трехсторонку" с Путиным Сергей Мартынец · Выпускающий Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Творческая команда
Горячая точка: Казахстан
Больше новостей
Все новости
Власть
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Североатлантический дайджест
Больше о НАТО
Все новости
Украина
Показать еще
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Угроза войны с Россией
Подробнее
Все новости
Деньги
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.99

Российский рубль (₽)

0.3715

Евро (€)

32.34

Эко-рейтинг
ТОП-10 мировых лидеров по выбросам углерода на душу населения
1
ОАЭ ОАЭ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
14,5
4
США США
14,4
5
Австралия Австралия
13,6
6
Россия Россия
11,4
7
Южная Корея Южная Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Япония Япония
8,4
11
Средний в мире Средний в мире
4,4
Смотреть весь рейтинг
Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

1 /2
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1 /2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять