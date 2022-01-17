"Будет надлежащий ответ": у Байдена предупредили РФ из-за кибератак на Украину

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия получит надлежащий ответ за кибератаки против Украины, если подтвердится ее причастность и такие атаки продолжатся.
Об этом сообщает CBS News.
По словам советника, администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России в рамках эскалации.
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"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", — сказал советник Белого дома.
Салливан также заговорил о санкциях.
"Что касается санкций, то мы очень четко дали понять россиянам (и мы сделали это согласованно и в унисон с нашими союзниками): если они снова вторгнутся в Украину, то столкнутся с серьезными экономическими последствиями и заплатят за это высокую цену", – отметил он.
Кроме того, советник Белого дома добавил, что если россияне прибегнут к военным действиям, Вашингтон примет меры, которые нанесут ущерб их экономике, нанесут удар по их стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО.
Атака хакеров на Украину
- В ночь на 14 января была совершена крупнейшая за четыре года кибератака на Украину. Она "положила" ряд правительственных сайтов, а также портал государственных услуг "Дія". Злоумышленники опубликовали на сайтах заявление о масштабной утечке персональных данных украинцев.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что за кибератакой на сайты органов власти Украины стоит Россия. Организаторы нападения, по мнению секретаря СНБО, не достигли поставленной задачи.
- Кроме того, у Путина нагло открестились от кибератак на Украину.
- А заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Демедюк рассказал, кто может стоять за кибератакой на Украину, кроме Российской Федерации.