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"Будьте осторожны, если попросят денег": Telegram назвал мошенническим канал Трампа

13 января, 22:39

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Популярный мессенджер вывел страничку политика на чистую воду

На президента США Дональда Трампа со всех сторон сыплются неприятности – пока Палата представителей Конгресса готовит американскому лидеру импичмент, администрация ставшего необычайно популярным мессенджера Telegram отметила его канал как мошеннический.

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Именно на канал https://t.me/trump в последние дни ретранслировались многие твиты Белого дома, поэтому многие воспринимали его в качестве официальной страницы президента США.

"Внимание: на этот аккаунт много жаловались в связи с мошенничеством. Будьте осторожны, особенно если у Вас попросят денег", – предупредила администрация мессенджера.

Напомним, американские соцсети Twitter, Facebook и Instagram временно отключили аккаунты Трампа из-за его резких высказываний и призывов.

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Владелец двух последних из них Марк Цукерберг заявил, что Трамп намерен использовать оставшееся время на посту, чтобы подорвать мирный и законный переход власти к избранному преемнику Джо Байдену.

Видеосервис YouTube последовал примеру соцсетей и тоже заблокировал канал Трампа как минимум на неделю, то есть до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена.

Представитель сервиса сообщил, что недавно опубликованное видео на канале политика "спровоцировало насилие" и было удалено. Какой именно ролик послужил причиной блокировки канала, неизвестно. Однако в YouTube отметили, что через неделю пересмотрят свое решение.

Видео: Сегодня

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мошенничество Дональд Трамп мессенджер Telegram

Источник: Сегодня

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