Будущая глава Нацразведки США намерена заняться киберугрозами со стороны России

Эврил Хейнс также пообещала более жесткий подход к Китаю

Кандидат Джо Байдена на пост директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс намерена уделить особое внимание угрозе со стороны России в киберпространстве, а также противостоянию Китаю в случае ее утверждения на пост.

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Об этом она заявила, выступая на слушаниях в профильном комитете Сената.

В то же время, Хейнс отметила, что у нее пока недостаточно информации, чтобы сделать выводы о серьезности исходящей от России угрозы, но считает, что она несомненно является поводом для беспокойства.

Она добавила, что спецслужбы США пока "не решили проблему" сдерживания кибератак и еще не выяснили, как бороться с такими асимметричными угрозами, но Байден уже распорядился найти способ заставить виновника недавних кибератак на правительственные ресурсы ответить за свои действия.

Хейнс также отметила, что является сторонником жесткой позиции в отношении Китая.

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"Наш подход к Китаю должен развиваться и быть адекватным тому особенно напористому и агрессивному Китаю, который мы видим сегодня", – сказала она.

Отметим, во вторник комитеты Сената США начали рассмотрение кандидатов, выдвинутых Джо Байденом в свою администрацию.

Слушайте главные новости вторника в подкасте "Что сегодня?" от 19 января.

Напомним, беспрецедентная кибератака на США в декабре прошлого года, в которой подозревают Россию, затронула Федеральное бюро расследований (ФБР), Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) и Управление директора национальной разведки (ODNI).

Мы также сообщали, что команда избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена намерена рассмотреть несколько вариантов наказания России за ее участие в беспрецедентном хакерском взломе правительственных ведомств и компаний США, когда он вступит в должность.

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