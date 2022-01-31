Вторжение в Украину: США готовят России "быстрый и жесткий" ответ

Президент США Джо Байден пригрозил России быстрыми и серьезными последствиями в случае ее вторжения в Украину. Об этом говорится на официальной Twitter-странице Белого дома.
"Сегодня президент Байден встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины. Он подтвердил, что если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты нанесут быстрые и серьезные последствия России вместе с нашими союзниками и партнерами", — говорится в сообщении.
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Угрожают санкциями
Ранее сообщалось, что в США подготовили список представителей российской элиты, близких к президенту России Владимиру Путину, к которым будут применены экономические санкции.
Это произойдет в том случае, если в Кремле будет принято решение напасть на Украину, сообщил анонимный источник в адмминистрации президента США.
По его словам, США разработали специальные пакеты санкций как для ряда представителей российских элит, так и для членов их семей. Их имена пока не называются из-за риска их бегства.
Угроза нападения на Украину
Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной, где уже собралось более 100 тысяч военных.
- СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- По прогнозам ряда экспертов эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах — то есть после того, как закончатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.
- По данным телеканала CNN, Россия может начать боевые действия в Украине, введя войска под чужим флагом.
- Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что РФ угрожала военными действиями в случае невыполнения своих требований.
- Главный аналитик Института военных исследований в Вашингтоне Мэйсон Кларк считает, что армия России может открыто войти в Украину до конца февраля под предлогом "защиты российских граждан на Донбассе".
- В ГУР Минобороны Украины есть данные, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.