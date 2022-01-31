Вторжение в Украину: США готовят России "быстрый и жесткий" ответ

Президент США подтвердил суровые намерения в отношении Кремля

Байден предупредил Россию о последствиях агрессии / Фото: Reuters

Президент США Джо Байден пригрозил России быстрыми и серьезными последствиями в случае ее вторжения в Украину. Об этом говорится на официальной Twitter-странице Белого дома.

"Сегодня президент Байден встретился со своей командой национальной безопасности, чтобы обсудить продолжающиеся агрессивные действия России в отношении Украины. Он подтвердил, что если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты нанесут быстрые и серьезные последствия России вместе с нашими союзниками и партнерами", — говорится в сообщении.

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Угрожают санкциями

Ранее сообщалось, что в США подготовили список представителей российской элиты, близких к президенту России Владимиру Путину, к которым будут применены экономические санкции.

Это произойдет в том случае, если в Кремле будет принято решение напасть на Украину, сообщил анонимный источник в адмминистрации президента США.

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По его словам, США разработали специальные пакеты санкций как для ряда представителей российских элит, так и для членов их семей. Их имена пока не называются из-за риска их бегства.

Угроза нападения на Украину

Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной, где уже собралось более 100 тысяч военных.