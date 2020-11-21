Будут кардинальные изменения. Билл Гейтс предсказал жизнь после пандемии COVID-19

После пандемии коронавируса мир ожидают кардинальные изменения.

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Об этом заявил основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Inc.

По его словам, в первую очередь изменения будут касаться общения между людьми. Так, если ранее для нас было нормой общаться больше лично, то сейчас в привычку войдет удаленное общение.

Также значительное улучшение будет и в инструментах для коммуникации, ведь удаленное общение послужит стремительному развитию ПО.

Изменится и отношение к офисам. Работа в большей степени будет дистанционной, это позволит компаниями сократить расходы на аренду и обслуживание офисных пространств.

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Также из-за возможности работать удаленно изменится и отношение сотрудников к местам своего проживания. Люди смогут больше не тратить большие деньги на арендное жилье или его покупку. Ведь можно будет просто уехать из шумного мегаполиса в тихий городок.

Еще одно изменение, которое ожидает офисных сотрудников, – это возможность тратить меньше времени на работу и больше – на общение с родными, близкими и друзьями.

Однако Гейтс уверен: для того, чтобы побороть пандемию коронавируса, миру может понадобиться немало времени.

К слову, недавно Билл Гейтс сравнил с нудистами людей, которые отказываются носить маски.

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