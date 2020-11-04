У Байдена нет шансов. Букмекеры назвали нового победителя выборов в США

Неблагоприятная для демократа Джо Байдена ситуация во Флориде, которую называют одним из основных штатов для победы на президентских выборах, обрушила его шансы стать новым главой США.

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Об этом сообщает Reuters.

Букмекеры двух крупнейших гэмблинговых компаний – Betfair и Smarkets уверены в том, что голосование выиграет республиканец Дональд Трамп.

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Так, если ранее эксперты первой были на 60% уверены в победе Байдена, то сейчас они ставят на него лишь 49%. При этом шансы Трампа, соответственно, возросли с 40% до 61%.

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Еще оптимистичнее для действующего президента прогноз Smarkets, букмеркеры которой с 65% уверенностью заявляют о его победе. Раньше Трампу давали только 39%.

Теперь у аутсайдера Байдена еще меньше – лишь 35%.

"В основном это вызвано тем, что Трамп удерживает ключевой колеблющийся штат Флорида благодаря очень сильному для него результату в округе Майами-Дейд", – утверждает политический аналитик Smarkets Патрик Флинн.

Напомним, что подробнее о ходе 59-ых по счету президентских выборов в США вы можете узнать в текстовом онлайне на сайте "Сегодня".

Также ранее мы сообщали, что штат Невада обнародует результаты голосования с опозданием из-за того, что избирательные участки будут работать на час дольше из-за иска от предвыборного штаба Трампа.

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