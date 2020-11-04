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У Байдена нет шансов. Букмекеры назвали нового победителя выборов в США

4 ноября, 06:42

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Рейтинг Дональда Трампа взлетел благодаря ситуации во Флориде

Неблагоприятная для демократа Джо Байдена ситуация во Флориде, которую называют одним из основных штатов для победы на президентских выборах, обрушила его шансы стать новым главой США.

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Об этом сообщает Reuters.

Букмекеры двух крупнейших гэмблинговых компаний – Betfair и Smarkets уверены в том, что голосование выиграет республиканец Дональд Трамп.

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Так, если ранее эксперты первой были на 60% уверены в победе Байдена, то сейчас они ставят на него лишь 49%. При этом шансы Трампа, соответственно, возросли с 40% до 61%.

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Еще оптимистичнее для действующего президента прогноз Smarkets, букмеркеры которой с 65% уверенностью заявляют о его победе. Раньше Трампу давали только 39%.

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Теперь у аутсайдера Байдена еще меньше – лишь 35%.

"В основном это вызвано тем, что Трамп удерживает ключевой колеблющийся штат Флорида благодаря очень сильному для него результату в округе Майами-Дейд", – утверждает политический аналитик Smarkets Патрик Флинн.

Напомним, что подробнее о ходе 59-ых по счету президентских выборов в США вы можете узнать в текстовом онлайне на сайте "Сегодня".

Также ранее мы сообщали, что штат Невада обнародует результаты голосования с опозданием из-за того, что избирательные участки будут работать на час дольше из-за иска от предвыборного штаба Трампа.

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Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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