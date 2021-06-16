Было позитивно: Байден ожидает результатов от встречи с Путиным через полгода

Глава Белого дома отметил, что в ходе разговора у них не было "столкновений" и основной тон был позитивным

Перед переговорами с Байденом Путин пытался шутить. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что реальные результаты его встречи с главой Кремля Владимиром Путиным станут понятны по меньшей мере через шесть месяцев, но в целом оценил саммит позитивно.

Реклама

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи в Женеве.

"Тон всех наших встреч – это было позитивно. Не было такого столкновения на встречных курсах... Тут не было преувеличенных страстей... Мы вернулись, мы стоим плечом к плечу с нашими союзниками", – в частности сказал Байден.

Кроме того, по словам президента США, российский лидер Владимир Путин, по его мнению, не стремится к новой Холодной войне.

Мы также сообщали, что Байден и Путин не пригласили друг друга в гости.

Реклама

Также напомним, Кремль опубликовал совместное заявление, в котором говорится, что США и РФ запустят диалог о стратегической стабильности.

В свою очередь Путин заявил, что на переговорах с Байденом не было никакой враждебности.

Последние новости в Украине и мире смотрите в нашем выпуске:

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности