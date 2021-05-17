Было расследование: Гейтсу пришлось уйти из совета директоров Microsoft – СМИ

Сотрудница корпорации пожаловалась на Гейтса, якобы он в течение нескольких лет поддерживал с ней интимные отношения

/ Фото: Getty Images

Основатель Microsoft Билл Гейтс в 2020 году вышел из состава совета директоров из-за расследования по обвинению в романтических отношениях с одной из сотрудниц, которые члены совета директоров признали неподобающими.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что сотрудница корпорации пожаловалась на Гейтса, якобы он в течение нескольких лет поддерживал с ней интимные отношения. Сам Гейтс решил выйти из состава совета директоров Microsoft до завершения разбирательства.

Что говорил Гейтс: он объяснял этот шаг желанием сосредоточиться на благотворительности, чтобы можно было больше времени уделять сфере мирового здравоохранения, развития, образования и противодействия изменению климата.

Что говорит представитель Гейтса о публикации: она подтвердила, что у него были любовные отношения почти 20 лет назад, а решение о выходе из совета никак не связано с этим делом.

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Как мы писали ранее, причинами развода Мелинды с Биллом Гейтсом могли стать супружеская неверность мужа и его общение с покончившим с собой американским финансистом и миллиардером Джеффри Эпштейном.