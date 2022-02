Быстро окружат Киев: американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина

Аналитики США назвали возможные человеческие потери в случае вторжения России

Американские чиновники заявили, что президент РФ вряд ли начнет действовать до второй половины февраля. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская Федерация собрала 70% своих сил, необходимых для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом на прошлой неделе заявили высокопоставленные представители Администрации президента США Джо Байдена на закрытой встрече с конгрессменами и сенаторами, отмечают The New York Times и The Washington Post.

Решение Путина

Сообщается, что закрытая встреча продлилась 6 часов. На ней американские чиновники заявили, что если президент РФ Владимир Путин выберет "наиболее агрессивный из своих вариантов, то может быстро окружить или захватить Киев". Также они предупредили, что вторжение России может спровоцировать огромный кризис, связанный с беженцами.

По их словам, аналитики разведки США до сих пор не сказали точно, принял ли Владимир Путин окончательное решение о вторжении в Украину. Однако, как утверждается, спутниковые снимки, сообщения между российскими войсками и изображения российской техники в движении показывают, что РФ собрала "все необходимое для проведения операции, которая станет крупнейшей наземной военной операцией в Европе с 1945 года".

Размещение баллистических ракет РФ в Беларуси в конце прошлого месяца. Фото – Maxar Technologies, Associated Press.

Возможные потери

На встрече в США также сообщили о возможных огромных человеческих потерях в случае вторжения России. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5 000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3 000 до 10 000 военнослужащих России.

Также, по словам чиновников, вторжение может привести к появлению от одного до пяти миллионов беженцев.

При этом американские чиновники полагают, что президент России "вряд ли начнет действовать до второй половины февраля". Они отметили, что к этому моменту замерзнет полностью земля, ​​что "упростит перемещение тяжелой техники и оборудования". Кроме этого, в Пекине закончатся зимние Олимпийские игры.

Что говорят в РФ

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев сказал, что Россия не собирается нападать или вторгаться в Украину. По его словам, Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.

Напомним, Министерство обороны России 11 февраля проведет военные учения со стрельбами танков, боевых машин пехоты и артиллерии в Ростовской области. Как отмечается, всего в тактических учениях примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники.

Угроза вторжения России