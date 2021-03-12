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Бывшего сотрудника Apple обвинили в краже коммерческих секретов: на него подали в суд

12 марта, 06:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мужчина проработал в компании около 11 лет

Бывший сотрудник компании Apple предоставлял знакомому сотруднику СМИ информацию о новых разработках компании.

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Как сообщает The Verge, в обмен он просил журналиста писать статьи для продвижения его стартапа.

На своего бывшего сотрудника компания Apple подала иск в суд. Выяснилось, что тот скачивал документы по новым разработкам и другую информацию и передавал журналисту.

Сотрудник проработал в компании около 11 лет. Даже после подачи заявления на увольнение он пошел на совещание по новому секретному проекту компании.

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"Мы очень серьезно относимся к умышленной краже этим человеком наших коммерческих секретов, нарушению нашего этического кодекса и нашей политики ради персональной выгоды. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы защитить наши инновации", – заявили в Apple.

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Недавно хакеры из Корейской Народно-Демократической Республики пытались взломать серверы компании Pfizer, чтобы заполучить данные о COVID-вакцине.

Кроме того, в ноябре 2020 года хакеров из Северной Кореи заподозрили в атаке против производителя вакцины AstraZeneca. Они отправляли работникам компании документ, который содержал "вредоносный код для доступа к компьютеру собеседника".

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