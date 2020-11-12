Бывший советник Байдена возглавит аппарат Белого дома

После объявления победы на выборах в США Джо Байден предложил должность главы аппарата Белого дома Рону Клайну, который ранее был его советником.
Соответствующее заявление появилось на сайте переходной команды Байдена, передает The New York Time.
"Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра-это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома", – говорится в тексте заявления.
В свою очередь Клайн написал в Twitter, что готов работать в команде Байдена.
"Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена – Харрис", – заявил Клайн.
Также мы писали о том, что несмотря на то, что голоса в США все еще считают, государственный секретарь Майк Помпео уверен, что вскоре произойдет плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа.
Напомним, после того как кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах, Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в его отношении.
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