Бывший советник Байдена возглавит аппарат Белого дома

Клайн заявил о готовности работать в команде Байдена

После объявления победы на выборах в США Джо Байден предложил должность главы аппарата Белого дома Рону Клайну, который ранее был его советником.

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Соответствующее заявление появилось на сайте переходной команды Байдена, передает The New York Time.

"Его глубокий, разнообразный опыт и способность работать с людьми всего политического спектра-это именно то, что мне нужно в качестве главы администрации Белого дома", – говорится в тексте заявления.

В свою очередь Клайн написал в Twitter, что готов работать в команде Байдена.

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"Я польщен доверием избранного президента и отдам все силы, чтобы возглавить талантливую и разнообразную команду Белого дома Байдена – Харрис", – заявил Клайн.

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Также мы писали о том, что несмотря на то, что голоса в США все еще считают, государственный секретарь Майк Помпео уверен, что вскоре произойдет плавная передача власти второй администрации Дональда Трампа.

Напомним, после того как кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден одержал победу на выборах, Национальная полиция Украины закрыла уголовное производство в его отношении.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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