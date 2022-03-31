Часть войск РФ, которые двигались в сторону Киева, идут в Беларусь — Пентагон

Если РФ серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она должна направить эти силы "в свой домашний гарнизон", считает спикер Пентагона Джон Кирби

Минобороны США видит, как российские войска перемещаются. Коллаж "Сегодня"

За последние сутки часть российских сил, которые двигались в сторону Киева, изменили направление, причем некоторые из них направлялись в Беларусь.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Реклама

Подробности

"Наша оценка была бы такой, как мы сказали вчера, что они собираются переоборудовать эти войска, пополнить их запасы и, вероятно, будут использовать их где-нибудь в Украине, но я не верю, что на этом этапе переоборудование происходит с какой-либо конкретизацией", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По ее словам, что если Россия серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она должна направить эти силы "в свой домашний гарнизон", и что российские силы все еще атакуют Киев "путем бомбардировки, артиллерийским огнем, а также авиаударов".

Ситуация в регионах

Генштаб подтвердил ранее поступившую информацию, что с территории Киевской и Черниговской областей происходит частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Реклама

"Враг испытывает существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления", – говорится в сообщении Генштаба.

Роль Беларуси

"Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране", - говорится в сводке.

Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. В последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины доставили большое количество раненых российских военнослужащих.

Реклама

Из других источников

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что в сторону границы с Россией направились две колонны вражеской армии, которые ранее стояли недалеко от Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани.

Командующий войсками оперативного командования ''Запад'' генерал-майор Сергей Литвинов сообщил, что сейчас однако из главных целей – защита национальных интересов, а также развитие независимого и сильного государства.