Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости США

Часть войск РФ, которые двигались в сторону Киева, идут в Беларусь — Пентагон

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 марта, 03:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Если РФ серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она должна направить эти силы "в свой домашний гарнизон", считает спикер Пентагона Джон Кирби
Минобороны США видит, как российские войска перемещаются. Коллаж "Сегодня"
Минобороны США видит, как российские войска перемещаются. Коллаж "Сегодня"

За последние сутки часть российских сил, которые двигались в сторону Киева, изменили направление, причем некоторые из них направлялись в Беларусь.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

Реклама

Подробности

"Наша оценка была бы такой, как мы сказали вчера, что они собираются переоборудовать эти войска, пополнить их запасы и, вероятно, будут использовать их где-нибудь в Украине, но я не верю, что на этом этапе переоборудование происходит с какой-либо конкретизацией", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

По ее словам, что если Россия серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она должна направить эти силы "в свой домашний гарнизон", и что российские силы все еще атакуют Киев "путем бомбардировки, артиллерийским огнем, а также авиаударов".

Ситуация в регионах

Генштаб подтвердил ранее поступившую информацию, что с территории Киевской и Черниговской областей происходит частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации.

Реклама

"Враг испытывает существенные трудности с введением в боевой состав техники, снимаемой с долгосрочного хранения. Так, по имеющейся информации, в 163-м танковом полку из состава 150-й мотострелковой дивизии обнаружено значительное количество нетрудоспособной техники. Противником рассматривается возможность транспортировки неисправной техники на временно оккупированные территории Донецкой области с помощью тягачей для дальнейшего ее восстановления", – говорится в сообщении Генштаба.

Роль Беларуси

"Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране", - говорится в сводке.

Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. В последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины доставили большое количество раненых российских военнослужащих.

Реклама

Из других источников

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко ранее сообщил, что в сторону границы с Россией направились две колонны вражеской армии, которые ранее стояли недалеко от Броваров и базировались в районе Новой и Старой Басани.

Командующий войсками оперативного командования ''Запад'' генерал-майор Сергей Литвинов сообщил, что сейчас однако из главных целей – защита национальных интересов, а также развитие независимого и сильного государства.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Данные на 10:00 30 марта
ПОТЕРИ РОССИИ
1
Личный состав Личный состав
17300
2
Самолеты Самолеты
131
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артиллерия Артиллерия
305
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катера Катера
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Подробнее
Наши ангелы-хранители

Капитан Корпан Александр – лучший летчик ударной авиации ВСУ по итогам 2021 года. Во время выполнения боевого вылета, ценой собственной жизни спас пилотов дежурного звена и отвел свой горящий самолет от жилых домов над г. Староконстантинов (Хмельницкая обл.). Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Пес Патрон - сапер команды пиротехников ГСЧС Черниговской области. Этому милому джек-рассел-терьеру два года. Благодаря идеальному нюху он помогает спасателям ежедневно разминировать десятки боезарядов. За это заботливые пиротехники заказали четвероногому коллеге собачий бронежилет. Обожают его и называют своим талисманом.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять