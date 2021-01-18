Українська
$ 28,05
34,01
  1. Мировые новости
  2. США

Чем Трамп займется в последний день на посту президента: СМИ дали ответ

18 января, 21:43

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

За несколько часов до инаугурации Байдена президент улетит на военную базу Эндрюс

Действующий президент США Дональд Трамп проведет свою последнюю, прощальную, церемонию на этом посту, за несколько часов до инаугурации его преемника Джо Байдена.

Реклама

Об этом сообщает в понедельник, 18 января, политическое издание The Hill.

Ожидается, что утром 20 января Трамп из Вашингтона отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало церемонии запланировано на 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву), за четыре часа до того, как начнется инаугурация Байдена. Гостей церемонии попросили прибыть на нее за 45 минут до начала. По некоторым данным, в ходе церемонии дадут оружейный салют.

Приглашения посетить церемонию на военной базе были разосланы сотрудникам администрации Трампа и его сторонникам. Приглашенные обязаны быть в масках, чтобы защититься от коронавируса, и могут взять с собой до пяти человек.

В тренде
"Его в Германии задержали?": Песков "не в курсе" ареста Навального

Напомним, Трамп в свой последний день на посту президента намерен объявить о помиловании около 100 человек.

Реклама

Также напомним, что Трамп подтвердил долго ходившие слухи, что его не будет на церемонии инаугурации Джо Байдена.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

инаугурация Дональд Трамп военная база Джо Байден

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в США
Поплатился за теории заговора: экс-советник Путина Илларионов потерял работу в СШАСША
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19
В США более 10 млн человек вакцинировались от COVID-19США
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNN
Трамп запретил платить гонорары Джулиани – CNNСША
Цены на нефть рекордно растут: три причины
Цены на нефть рекордно растут: три причиныЭкономика
Трампу объявлен импичмент
Трампу объявлен импичментСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять