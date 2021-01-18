Чем Трамп займется в последний день на посту президента: СМИ дали ответ

За несколько часов до инаугурации Байдена президент улетит на военную базу Эндрюс

Действующий президент США Дональд Трамп проведет свою последнюю, прощальную, церемонию на этом посту, за несколько часов до инаугурации его преемника Джо Байдена.

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Об этом сообщает в понедельник, 18 января, политическое издание The Hill.

Ожидается, что утром 20 января Трамп из Вашингтона отправится на военную церемонию на базе Эндрюс в штате Мэриленд. Начало церемонии запланировано на 8:00 по местному времени (15:00 по Киеву), за четыре часа до того, как начнется инаугурация Байдена. Гостей церемонии попросили прибыть на нее за 45 минут до начала. По некоторым данным, в ходе церемонии дадут оружейный салют.

Приглашения посетить церемонию на военной базе были разосланы сотрудникам администрации Трампа и его сторонникам. Приглашенные обязаны быть в масках, чтобы защититься от коронавируса, и могут взять с собой до пяти человек.

Напомним, Трамп в свой последний день на посту президента намерен объявить о помиловании около 100 человек.

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Также напомним, что Трамп подтвердил долго ходившие слухи, что его не будет на церемонии инаугурации Джо Байдена.

Видео: Сегодня

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