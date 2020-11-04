Чьи орехи съест белка: ТОП-5 предсказаний на выборы в США

Пока американцы голосуют на выборах в США, предсказатели дали свое представление о том, кто может победить на президентских выборах.

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Так, указать на то, кто победит на президентских выборах в США в 2020 году могут такие необычные вещи, как измерение роста кандидатов, выбор белки и даже маски на Хэллоуин, пишет CNBC.

1. Орехи для белки

Один из самых любимых способов предсказаний среди американцев – с помощью белки по имени ChrisChris. Ее отец правильно предсказал последние три президентских гонки. На этот раз белка съела семь орехов из миски с именем Трампа и три из миски Байдена, что и сделала Трампа победителем в этом предсказании.

2. Без волнения и скандалов

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Историк Аллан Лихтман, профессор Американского университета, правильно предсказал большинство выборов с 1984 года. По его словам, лучше всего предсказывают такие вещи, как харизма, экономика, социальные волнения и скандалы, а не дебаты. По такому принципу он считает, что на выборах в США победит Джо Байден.

3. Маски на Хэллоуин

Еще одно популярное предсказание в США, которому верят американцы, – продажи масок на Хэллоуин. Так, согласно данным производителей, на выборах 2016 года маски Трампа были популярнее, чем маски Хилари Клинтон. Также маски экс-президентов США превосходили своих оппонентов. К слову, в этом году маски Дональда Трампа были популярнее масок Джо Байдена.

4. Кто выше?

По словам политических экспертов, на победу на выборах может повлиять и рост. Согласно исследованию, американцы чаще голосуют за более высоких кандидатов в президенты. По такой логике у Трампа есть все шансы на победу.

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5. "Политическое" печенье

Также популярностью пользуется и такой метод предсказания, как "политическое печенье", которое продается только в одной пекарне. Так, печенье на тему Трампа значительно превосходит продажи печенья на тему Байдена почти в шесть раз.

К слову, если же верить предсказаниям, удача на стороне Дональда Трампа. Однако совпадут ли результаты с избирателями – уже можно будет узнать в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, еще один штат США обнародует результаты голосования с опозданием. Это произойдет из-за того, что избирательные участки будут работать на час дольше.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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