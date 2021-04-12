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Чихуахуа, который ненавидит всех. Трясет животных, как игрушки и презирает людей (фото)

12 апреля, 22:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Маленькая собака по имени Прансер ненавидит как взрослых, так и детей. Его семья отказывается от него

Крошечный чихуахуа из Нью-Джерси (США) по имени Прансер стал известным после того, как его хозяйка обвинила в ненависти ко всему миру и призвала забрать у нее этого маленького "гремлина".

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Об этом пишет BuzzfeedNews.

"Я должна верить, что есть кто-то для Прансера, потому что я устала, и моя семья тоже", - написала его хозяйка.

Фото: Тайфани Фортуна

Фото: Тайфани Фортуна

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По ее словам, чихуахуа Прансер ненавидит как взрослых, так и детей.

"Он никогда не был в присутствии ребенка, но я уже могу представить себе демонические звуки и дрожащую ярость, которые вырвались бы из его тела, если бы он был. Прансер хочет быть вашим единственным ребенком", - рассказала женщина.

Животных он может хватать и трясти как игрушку. Однако в соцсетях люди уверены, что для каждой собаки найдется свой друг.

Как мы писали ранее, у шестилетнего вест-хайленд-уайт-терьера по кличке Луна есть собственная страничка в Instagram и почти 60 тысяч подписчиков в придачу.

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США семья собака
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