Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 68 млн

По состоянию на утро среды, 9 декабря, в мире коронавирусом заболели более 68 млн человек.

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Согласно статистике, коронавирус побороли 43 917 721 человек. Однако от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 1 556 062 больных.

Наибольшее число случаев коронавируса в таких странах:

США – 15 163 278;

Индия – 9 703 770;

Бразилия – 6 674 999;

Россия – 2 492 713;

Франция – 2 363 196.

Наибольшее число тех, кто выздоровел в таких странах:

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Индия – 9 178 946;

Бразилия – 5 965 492;

США – 5 786 915;

Россия – 1 963 864;

Аргентина – 1 305 587.

В то же время число тех, кто умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, самое большое в США – 286 232.

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Ранее мы писали, что жителям Великобритании, которые сделают прививку от коронавируса, выдадут сертификат о вакцинации. СМИ уже окрестили его "ковидным паспортом".

Первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию. Вакцинация началась 8 декабря.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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