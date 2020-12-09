Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 68 млн

По состоянию на утро среды, 9 декабря, в мире коронавирусом заболели более 68 млн человек.
Согласно статистике, коронавирус побороли 43 917 721 человек. Однако от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 1 556 062 больных.
Наибольшее число случаев коронавируса в таких странах:
- США – 15 163 278;
- Индия – 9 703 770;
- Бразилия – 6 674 999;
- Россия – 2 492 713;
- Франция – 2 363 196.
Наибольшее число тех, кто выздоровел в таких странах:
- Индия – 9 178 946;
- Бразилия – 5 965 492;
- США – 5 786 915;
- Россия – 1 963 864;
- Аргентина – 1 305 587.
В то же время число тех, кто умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, самое большое в США – 286 232.
Ранее мы писали, что жителям Великобритании, которые сделают прививку от коронавируса, выдадут сертификат о вакцинации. СМИ уже окрестили его "ковидным паспортом".
Первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию. Вакцинация началась 8 декабря.
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