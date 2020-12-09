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Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 68 млн

9 декабря, 06:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Наибольшее число инфицированных коронавирусом в США

По состоянию на утро среды, 9 декабря, в мире коронавирусом заболели более 68 млн человек.

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Согласно статистике, коронавирус побороли 43 917 721 человек. Однако от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерли 1 556 062 больных.

Наибольшее число случаев коронавируса в таких странах:

  • США – 15 163 278;
  • Индия – 9 703 770;
  • Бразилия – 6 674 999;
  • Россия – 2 492 713;
  • Франция – 2 363 196.

Наибольшее число тех, кто выздоровел в таких странах:

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  • Индия – 9 178 946;
  • Бразилия – 5 965 492;
  • США – 5 786 915;
  • Россия – 1 963 864;
  • Аргентина – 1 305 587.

В то же время число тех, кто умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, самое большое в США – 286 232.

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Ранее мы писали, что жителям Великобритании, которые сделают прививку от коронавируса, выдадут сертификат о вакцинации. СМИ уже окрестили его "ковидным паспортом".

Первые партии вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech уже поступили в Великобританию. Вакцинация началась 8 декабря.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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