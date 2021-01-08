Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. США

Число жертв штурма Капитолия сторонниками Трампа возросло

8 января, 03:15

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Умер раненный 6 января полицейский

В Вашингтоне умер офицер полиции, охранявший Капитолий при штурме здания сторонниками действующего президента Дональда Трампа.

Реклама

Об этом со ссылкой на три источника сообщает CNN.

Полицейский стал пятой жертвой беспорядков в столице США.

Вчера сообщалось о женщине-военной, которую застрелила полиция Капитолия, когда толпа ворвалась в здание. Еще трое раненых при столкновениях умерли в медицинских учреждениях.

Напомним, 6 января дебаты в Конгрессе США по утверждению результатов выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей.

В тренде
Трамп с оружием, Assassin's Creed и Бэйн. Яркие мемы о штурме Капитолия в США
Реклама

Мы также сообщали, что избранный президент Джо Байден назвал участников беспорядков у Капитолия толпой мятежников и террористами и обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве.

После столкновений в Капитолии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа "очень опасным человеком" и призвала немедленно отстранить его от власти.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США Вашингтон жертвы беспорядки Капитолий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиков
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиковСША
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версиюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять