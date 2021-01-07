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Чрезвычайное положение на 15 дней продлили в округе Колумбия

7 января, 06:25

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Указанием мэра округа, режим чрезвычайной ситуации продлится до 20 января

Мэр округа Колумбия продлил чрезвычайное положение на 15 дней в ответ на беспорядки в Капитолии.

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Об этом сообщает CNN.

Мэр округа Колумбия Мюриэл Баузер объявила, что продлевает срок действия чрезвычайного положения до 15 дней из-за беспорядков, захвативших сегодня здание Капитолия США.

По словам мэр округа, люди, штурмовавшие Капитолий, "стремились сорвать слушания в Конгрессе, касающиеся принятия голосов коллегии выборщиков".

"Люди недовольны судебными постановлениями и выводами государственных избирательных комиссий, и можно ожидать, что некоторые люди продолжат свои насильственные протесты до инаугурации", – заявил он.

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Указанием мэра режим чрезвычайной ситуации продлится вплоть до инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая, в соответствии с конституцией, должна состояться 20 января.

Напомним, в США перед зданием Капитолия в Вашингтоне, где должны были объявить нового президента США (вероятно, демократа Джо Байдена) собрались сторонники Трампа, которые проникли в здание Конгресса, помешав законодателям утвердить победу демократа.

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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