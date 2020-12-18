Что ощущают люди во всем мире: ученые исследовали 16 эмоций

Вне зависимости от того, в какой стране проживает человек, все люди выражают эмоции одинаково.
Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature, подтверждают, что выражения, которые мы связываем с трепетом, болью, триумфом и 13 другими чувствами, используются в аналогичных социальных ситуациях по всему миру.
"Это исследование показывает, насколько люди в разных уголках мира удивительно похожи в том, как мы выражаем эмоции в наиболее значимых контекстах нашей жизни", – сказал соавтор исследования и профессор.
Для анализа выражений лиц ученые использовали 6 миллионов видеоклипов в YouTube, где были люди из 144 стран.
"Это первый в мире анализ того, как выражения лица используются в повседневной жизни, и он показывает нам, что универсальные человеческие эмоциональные выражения намного богаче и сложнее, чем предполагали многие ученые", – сказал ведущий автор исследования и исследователь.
Лицо человека состоит из 43 различных мышц, которые работают вокруг глаз, носа, рта, челюсти, подбородка и бровей, чтобы они могли показывать тысячи различных выражений.
Ученые использовали алгоритм для отслеживания 16 выражений лица: веселье, гнев, трепет, концентрация, замешательство, презрение, удовлетворение, желание, разочарование, сомнение, восторг, интерес, боль, печаль, удивление и триумф.
Выяснилось, что люди с разных стран мира показывают эмоции одинаково. При протестах выражают сомнение, при поднятии тяжести испытывают боль, а на спортивных соревнованиях торжествуют.
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