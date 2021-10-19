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Чудом выжили все. В Техасе разбился пассажирский самолет (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
19 октября, 20:32
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Что стало причиной падения воздушного судна — неизвестно
Жертв в авиакатастрофе, к счастью, нет/Коллаж: Сегодня
Жертв в авиакатастрофе, к счастью, нет/Коллаж: Сегодня

В Техасе, где недавно во время ареста произошла стрельба, разбился пассажирский самолет. На борту воздушного судна был 21 человек.

Об этом сообщает FOX News.

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Детали авиакатастрофы

Воздушное судно потерпело крушение в округе Уоллер. После падения самолет загорелся. На место инцидента сразу прибыли пожарные, которые пытаются ликвидировать огонь. Что стало причиной падения — неизвестно.

Что с пассажирами?

К счастью, всем пассажирам самолета удалось выбраться из салона. Травмы получил лишь один человек. На месте падения воздушного судна работают бригады скорой помощи.

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Самые частые причины авиакатастроф

  1. Умышленные аварии (террористические акты).
  2. Механические повреждения.
  3. Погодные условия.
  4. Человеческий фактор (ошибка пилота).

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