"Чудовищное нападение": Трамп осудил своих сторонников за штурм Капитолия

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил действия своих сторонников, которые "осквернили центр американской демократии", устроив беспорядки в Капитолии, и пообещал наказать виновных, а также "плавно и упорядоченно" передать власть.

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Об этом Трамп заявил в видеообращении, сообщает "Голос Америки".

По словам Трампа, он возмущен "чудовищным нападением" на Капитолий, а люди, нарушившие закон и совершившие насильственные действия, "не представляют нашу страну и понесут за это ответственность".

Кроме того, президент утверждает, что четыре последних года стали самой большой честью в его жизни и призвал всех к примерению.

"20 января состоится инаугурация новой администрации. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий. В этот момент нам требуется исцеление и примирение", - заявил Трамп.

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Отметим, администрация соцсети Twitter разблокировала учетную запись президента после того, как он удалил несколько вчерашних постов о "краже голосов" во время президентских выборов.

Напомним, 6 января дебаты в Конгрессе США по утверждению результатов выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей.

Мы также сообщали, что избранный президент Джо Байден назвал участников беспорядков у Капитолия толпой мятежников и террористами и обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве.

После столкновений в Капитолии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа "очень опасным человеком" и призвала немедленно отстранить его от власти.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

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