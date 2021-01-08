Українська
$ 28,4
34,85
  1. Мировые новости
  2. США

"Чудовищное нападение": Трамп осудил своих сторонников за штурм Капитолия

8 января, 04:03

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США записал новое видеообращение

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп осудил действия своих сторонников, которые "осквернили центр американской демократии", устроив беспорядки в Капитолии, и пообещал наказать виновных, а также "плавно и упорядоченно" передать власть.

Реклама

Об этом Трамп заявил в видеообращении, сообщает "Голос Америки".

По словам Трампа, он возмущен "чудовищным нападением" на Капитолий, а люди, нарушившие закон и совершившие насильственные действия, "не представляют нашу страну и понесут за это ответственность".

Кроме того, президент утверждает, что четыре последних года стали самой большой честью в его жизни и призвал всех к примерению.

"20 января состоится инаугурация новой администрации. Сейчас я сосредоточен на обеспечении плавной и упорядоченной передачи властных полномочий. В этот момент нам требуется исцеление и примирение", - заявил Трамп.

В тренде
"Я же вас предупреждал": Лукашенко связал штурм Капитолия с протестами в Беларуси (видео)
Реклама

Отметим, администрация соцсети Twitter разблокировала учетную запись президента после того, как он удалил несколько вчерашних постов о "краже голосов" во время президентских выборов.

Напомним, 6 января дебаты в Конгрессе США по утверждению результатов выборов были прерваны из-за штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. В ходе беспорядков произошли задержания и столкновения протестующих и правоохранителей.

Мы также сообщали, что избранный президент Джо Байден назвал участников беспорядков у Капитолия толпой мятежников и террористами и обвинил Дональда Трампа в подстрекательстве.

После столкновений в Капитолии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала действующего президента Дональда Трампа "очень опасным человеком" и призвала немедленно отстранить его от власти.

Все подробности в спецтеме "Майдан" в США

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Вашингтон столкновения Дональд Трамп Капитолий видеообращение
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону Трампа
В США оспорят результаты выборов: Пенс стал на сторону ТрампаСША
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборов
Пенс просит суд США отклонить иск, требующий от него пересмотреть итоги выборовСША
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиков
Конгресс США продолжил подтверждать голоса выборщиковСША
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в мире
Украина дала добро на слияние Peugeot и FIAT: автопроизводитель станет 4-м в миреЭкономика
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиков
Трамп не сдается: республиканцы попытаются оспорить в Конгрессе итоги голосования Коллегии выборщиковСША
"Он вернет Крым Украине": экстравагантный боксер высказал неожиданную версиюБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять