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Цифры впечатляют! Пентагон забросали предложениями по производству оружия для Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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1 июля, 08:12
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Вооружать Украину хотят сотни компаний
Американские компании предлагают производить оружие для Украины
Американские компании предлагают производить оружие для Украины / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Министерство обороны США в настоящее время рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно новых инновационных вооружений и коммерческих возможностей, которые они могли бы разработать и произвести для Украины, чтобы использовать ее в борьбе против вторжения России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя министерства обороны.

Ожидается, что в ближайшие недели Пентагон примет решение о том, какие идеи он будет реализовывать. Предложения, запрошенные министерством, сосредоточены вокруг ключевых областей, включая средства противовоздушной обороны, противотанковые, противопехотные, береговые, беспилотные авиационные системы, контрбатарейную и защищенную связь, которые были определены Украиной как ключевая военная потребность.

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Цель инициативы министерства обороны состоит в том, чтобы получить идеи и информацию, ускорить производство и нарастить больше мощностей на промышленной базе, поскольку теперь США и их союзникам, вероятно, придется поддерживать Украину еще долго после того, как ее собственные существующие запасы оружия закончатся. Поэтому Минобороны США ищет производителей, которые могут воплотить проекты за 30 дней или более сложные – за 180 дней.

Помощь от США

Тем временем Пентагон продолжает многократные поставки оружия на миллиарды долларов. В четверг президент Джо Байден заявил, что США вскоре предоставят новый пакет помощи на сумму 800 миллионов долларов, включая системы противовоздушной обороны и наступательные вооружения.

На данный момент США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму 6,1 миллиарда долларов после вторжения России 24 февраля. США работают с более чем 50 другими странами, чтобы выяснить, какое оружие они могут предложить.

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Предпочтение отдавалось российскому оружию, потому что украинские силы знакомы с этими системами и не нуждаются в обучении. Но по мере того, как война продолжалась, было предоставлено более современное оружие, и украинские силы прошли обучение в соседних странах.

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Артиллерия 790
Артиллерия
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Средства ПВО 104
Средства ПВО
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РСЗО 246
РСЗО
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Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 185
Вертолеты
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Корабли/катера
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Транспорт 2602
Транспорт
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Герої не вмирають!

Позывной "Космос"... Андрей Норов – капитан ВСУ, заместитель комбата 72-й отдельной механизированной бригады. В начале российского вторжения организовал оборону Киевской ГЭС. Благодаря его умелым действиям был нанесен серьезный ущерб противнику и остановлено продвижение на Киев. Погиб под обстрелом, спасая побратимов. Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Андрей Покраса – 15-летний школьник, недавно окончивший 9 класс. Помог украинской армии в битве за Киев. Подросток проявил инициативу, став корректировщиком огня артиллерии, поскольку был самым опытным пилотом дронов в своем селе. Благодаря его точной аэроразведке ВСУ уничтожили несколько колонн российской техники, которая шла на украинскую столицу.
История подвига
Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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