Crew Dragon с четырьмя астронавтами вернулся на Землю (видео)

Космический корабль Crew Dragon-1 компании Илона Маска SpaceX с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился во Флориде

Американский космический корабль Crew Dragon-1 с четырьмя астронавтами на борту – американцами Майклом Хопкинсом, Виктором Гловером, Шэннон Уокер и японцем Соити Ногути – после 6 часов автономного полета успешно вернулся на землю.

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Как сообщает NASA, аппарат приводнился в Мексиканском заливе к югу от города Панама-сити (штат Флорида).

В районе посадки находится поисково-спасательное судно GO Navigator, которое поднимет капсулу из воды на свой борт с помощью гидравлического подъемного устройства, после чего из Crew Dragon-1 будет извлечен его экипаж. Район приводнения охраняли также два патрульных катера Береговой охраны США.

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Ранее мы сообщали, что корабль Crew Dragon-2 состыковался с МКС.

Также напомним, SpaceX повторила запуск астронавтов на МКС.