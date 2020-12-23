ЦРУ верит в существование пришельцев – СМИ (видео)

В архивах спецслужбы есть данные о НЛО

В Центральном разведывательном управлении США считают, что пришельцы существуют.

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Об этом сообщают СМИ со ссылкой на бывшего директора американской разведки Джона Бренанна. Он возглавлял ведомство во времена Барака Обамы.

Бренанн предполагает, что во Вселенной есть другие формы жизни. Иначе он не может объяснить некоторые видеосъемки, хранящихся в архивах разведки.

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Речь идет о кадрах, которые в начале двухтысячных сняли пилоты истребителей. Они наблюдали объекты, движущиеся с невероятной скоростью.

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Напомним, буквально две недели назад о существовании инопланетян журналистам рассказал бывший руководитель космической программы Израиля, профессор Хаим Ешид. Он утверждает, что человечество уже контактирует с внеземными цивилизациями.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США приняло решение о создании рабочей группы для расследования случаев появления неопознанных летающих объектов.

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