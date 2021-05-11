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Цукерберг завел коз. Имена у них необычные (фото)

11 мая, 08:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

У миллиардера Марка Цукерберга вероятно появилось новое увлечение, которым он поделился на своей странице в собственной социальной сети

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг поделился фотографией двух своих питомцев.

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"Мои козлы: Макс и Биткоин", – представил он животных на своей странице.

Также напомним, выяснилось, что основатель Facebook Марк Цукерберг использует для переписки совсем другой мессенджер. Оказалось, что в открытом доступе появились данные о 533 миллионах пользователей сети. Теперь можно узнать об этих людях все: полные имена, дату рождения, различные биографические данные, а также номера телефонов и еще множество интересной информации.

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Кроме того, ранее Марк Цукерберг переборщил с кремом от загара и стал новым мемом. Пользователи Сети в шутку сравнили американского предпринимателя с бывшим президентом США Дональдом Трампом, доктором Моро и даже Джокером.

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