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"Давайте выиграем!": о чем пишут перед закрытием участков Трамп и Байден в Twitter

4 ноября, 01:45

Виталий Рябошапка Виталий Рябошапка

Кандидаты призывают прийти на участки

В последние часы голосования кандидаты в президенты США отчаянно призывают своих избирателей прийти на выборы. Джо Байден более активен в Twitter, нежели Дональд Трамп.

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"Это наш момент, чтобы доказать, что: Любовь сильнее ненависти. Надежда сильнее страха. Свет мощнее темноты. Голосуйте до закрытия избирательных участков", – призывает Байден:

"Давайте выиграем, Пенсильвания!" – пишет демократ чуть ниже.

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И еще ранее:

"Кто мы есть. За что мы выступаем. Кем мы собираемся быть. Все поставлено на карту – и вы в силах определить результат. Проголосуйте перед закрытием голосования".

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Twitter Дональда Трампа обновляется реже, чем у соперника. Действующий президент также призывает прийти на участок:

"Выходи и голосуй! Под моим руководством наша экономика растет более высокими темпами, чем когда-либо – 33,1%. Следующий год будет великим экономическим годом в американской истории! Найдите свой избирательный участок ниже", – призывает Дональд Трамп.

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Следите а тем, как проходят выборы президента США вместе с телеканалом "Украина 24", где Евгений Киселев проводит спецэфир "Америка выбирает 2020".

Все подробности в спецтеме Выборы в США 2020

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Дональд Трамп выборы в США Джо Байден

Источник: Сегодня

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