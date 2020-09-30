Дебаты Трампа и Байдена: кто победил – реакция соцсетей

В США прошел первый тур дебатов основных кандидатов в президенты – действующего главы государства Дональда Трампа, который представляет Республиканскую партию и представителя демократов, вице-президента Джо Байдена.

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Выступления кандидатов были заранее поделены на шесть блоков, на раскрытие каждого из которых было предусмотрено по 15 минут. В тайминг удалось уложиться лишь благодаря усилиям медиатора Криса Уоллеса, который усиленно боролся с хаосом, в который то и дело грозила превратиться дискуссия.

Здравоохранение в США и эпидемия коронавируса

Фактически первый вопрос был посвящен Эми Конн Барретт, которую Белый дом выдвинул на должность верховного судьи США вместо скончавшейся Рут Бейдер Гинзбург. Однако на эту тему кандидаты высказались достаточно сухо.

Позже дискуссия перешла к теме здравоохранения. Трампу пришлось отдуваться за его позицию по системе национального страхования Obamacare, хотя президент резко перешел в наступление и обвинил оппонента в намерении уничтожить систему коммерческого страхования в США.

Но отведенное ему время Трамп, видимо, посчитал недостаточным, так как умудрился около 10 раз перебить Байдена, когда тому дали слово. За что Байден сказал ему заткнуться.

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Также Байден упрекнул Дональда Трампа в слишком слабой борьбе с коронавирусом, возложив на него ответственность за гибель американцев от COVID-19.

"Дебаты были болезненными, и это полностью вина Трампа, и если вы с этим несогласны, вам не место в журналистике"

"Это не дебаты. Это это малыш Трамп бьется в истерике"

Экономика

Следующий блок вопросов начался с вопроса о восстановлении экономики в условиях всемирной пандемии. Рассказывая о том, как администрация Барака Обамы победила рецессию, Байден упрекнул Трампа в том, что он не может ничего сделать с Россией, назвав того "щенком Путина". Это вызвало резкую реакцию со стороны оппонента, что сбило Байдена с толку – он потерял нить своего ответа. "Когда этот клоун говорит, сложно за чем-либо уследить", – отшутился он.

"Мой друг нарисова щенка Путина и я не могу перестать смеяться"

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"Клоун было круто, "щенок Путина" – еще лучше"

"Байден только что назвал Трампа "щенком Путина! Это правда! Я нашел фотоподтверждение!"

Кроме того, в этом блоке Трампу припомнили скандальную статью в СМИ о неуплате им налогов. Тот снова назвал это фейком и пообещал опубликовать свои налоговые декларации (Байден опубликовал их перед дебатами).

"Вы покажете свою налоговую декларацию? Трамп: "

Протесты против расизма и полицейской жестокости

Третий блок вопросов был посвящен антирасистским протестам в США и наверное он больше остальных запомнился зрителям – Дональд Трамп не смог напрямую осудить ультраправых и сторонников превосходства белой расы.

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"Трамп: "Как вы хотите, чтобы я их называл"

Байден/Крис: "Сторонники белого превосходства"

Трамп: "Гордые мальчики, стойте в сторонке и ждите"

Что происходит? Как может лидер свободного мира, вместо того, чтобы осудить сторонников белого превосходства, говорит им ждать?"

"Просто не забудьте, что Дональд Трамп не осудил белое превосходство, когда Крис Уоллес практически умолял его"

"Трамп должен был опровергнуть Байдена "обе стороны" Шарлоттсвилля. Он должен был разнести его за ложь об аресте при попытке увидеться с Нельсоном Манделой. Байден десятилетиями лгал о своих гражданских правах, ложно заявляя, что он десегрегировал закусочные и театры"

Личные достижения кандидатов

Когда Байден отвечал на вопрос, почему именно он заслуживает стать президентом, Трамп заявил, что сына вице-президента "с позором выгнали из Вооруженных сил" и что тот употреблял наркотики – Байден это отрицал, хотя и признал, что его сын и был наркозависимым. При этом он признался, что знает только о Хантере Байдене (у экс-вице-президента есть младший сын Бо).

"Кто-то сообщил Джо и Хантеру Байденам, что у меня тоже есть проблема с кокаином и я ищу работу"

"Хантер Байден попал в кокаиновую зависимость, тогда как Трамп-младший хвастается ею каждый день"

"Если Хантера Байдена действительно выгнали из армии за употребление кокаина, то теперь мне нравится Хантер Байден"

Экология и защита окружающей среды

Кандидаты дискутировали о целесообразности Парижского климатического соглашения, из которого Трамп вывел США в первый год своей каденции. Главный аргумент Байдена – США должны вернуться к договору, чтобы спасти окружающую среду, потому что ежегодно 1,5 млрд долларов тратится "на устранение последствий ураганов". По подсчетам Трампа, на реализацию плана его оппонента понадобится 100 трлн долларов.

"Байден: изменение климата – серьезная проблема

Трамп: в Ираке Хантер принимал кокаин"

"Хантер Байден попал в кокаиновую зависимость, тогда как Трамп-младший хвастается ею каждый день"

"Если Хантера Байдена действительно выгнали из армии за употребление кокаина, то теперь мне нравится Хантер Байден"

Прозрачность выборов

Кандидаты в президенты обсуждали целесообразность голосования по почте – Байден призвал американцев голосовать всеми возможными способами, Трамп же критиковал голосование по почте, называя это возможностью к фальсификациям.

В то же время, кандидаты разошлись в готовности признать свое поражение на выборах. Если Байден однозначно заверил в том, что признает любой результат, то Трамп допустил, что может не согласиться, если увидит манипуляции "сотнями тысяч бюллетеней".

"Стратегия Трампа по переизбранию" *Я не хочу, чтобы ты голосовал*

"Если вы вообще не голосуете, значит, вы проголосовали за Трампа"

Вывод

Большинство американцев в соцсетях сошлись на том, что первый раунд был для Дональда Трампа не самым удачным, несмотря на несколько достаточно сильных выпадов в адрес своего соперника. Таким образом, первые дебаты можно записать за Джо Байденом. Однако, возможно, на двух следующих встречах Трамп наверстает упущенное.

"Полагаю будет справедливо сказать, что сегодняшние президентские дебаты отражают текущее состояние США – хаос"

Также смотрите видеосюжет "Сегодня" о том, как начиналась президентская гонка в США:

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

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