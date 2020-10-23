Дебаты Трампа и Байдена завершились: избиратели назвали победителя

Больше половины американцев считают, что в ходе минувшего этой ночью третьего тура дебатов основных кандидатов в президенты США демократ Джо Байден выглядел убедительнее действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные после встречи социологическим институтом YouGov.

В частности, 54% людей, которые следили за дебатами, назвали победителем Байдена, тогда как 35% считают, что Дональд Трамп выглядел в более выгодном свете.

Однако сами дебаты оставили у участников соцопроса смешанные чувства – треть (33%) заявила, что увиденное вызвало у них ощущение оптимизма, тогда как чуть большее число (37%) людей призналось в раздражении.

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Кроме того, выступления кандидатов вызвали в американцах чувства развлечения (23%), информированности (21%), вдохновения (14%) и пессимизма (12%).

Также у опрашиваемых спросили насчет изменения формата мероприятия, а точнее – отключении микрофона у кандидатов во время выступления другого кандидата (что, однако, не всегда помогало – Трампу и Байдену все же удавалось перебивать друг друга). Семеро из десяти сошлись на том, что это улучшило их впечатление от дебатов.

Напомним, что выборы в США состоятся 3 ноября. О чем говорили Трамп и Байден на дебатах за две недели до национального голосования, вы можете узнать на нашем сайте.

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Все подробности в спецтеме Дебаты Байдена и Трампа

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