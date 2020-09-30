"Щенок Путина" и профуканая экономика: о чем говорил Байден на дебатах

В США в среду, 30 сентября, завершились предвыборные дебаты между действующим президентом, республиканцем Дональдом Трампом и его соперником от Демократической партии на выборах-2020, бывшим вице-президентом Джо Байденом. Основная часть дебатов состояла из нападок оппонентов друг на друга. Мы сделали подборку самых ярких цитат Джо Байдена.

Реклама

О выдвижении судьи в Верховный суд США. Американский народ имеет право подбирать кандидатов в Верховный суд, выбрав соответствующего президента. От этого судьи зависят многие вопросы, волнующие американцев. Из-за Дональда Трампа 20 млн человек останутся без медстраховки, – заявил Байден на дебатах.

О здравоохранении. "У Трампа нет плана по здравоохранению, он не знает о чем говорит", – заявил Байден. По его словам, Дональд Трамп постоянно лжет о реформе здравоохранения и не подготовил ничего, чем можно было бы заменить введенную при президенте Бараке Обаме так называемую Obamacare.

О бездействии Трампа при COVID-19. Трамп не предупредил американцев об опасности коронавирусной инфекции COVID-19 для Соединенных Штатов, он сам запаниковал и не знал, что делать, заявил Байден.

О безответственности Трампа. "Мы бы спасли до 100 тыс. американцев, они сейчас были бы живы, если бы люди понимали важность ношения масок", – заявил Байден. По его словам Трамп безответственно относится к социальному дистанцированию и поощряет американцев не носить маски.

Реклама

Джо Байден также считает, что Дональд Трамп, как очень богатый человек, и другие миллионеры, прекрасно себя чувствуют в ситуации пандемии коронавируса и им не понять обычных американцев.

О падении экономики при Трампе. Кандидат в президенты Джо Байден утверждает, что президент Дональд Трамп "профукал" все достижения в экономике Соединенных Штатов, которых достигли при президенте Бараке Обаме. При этом сам нынешний президент, по словам его соперника, ничего не делает для восстановления этой сферы.

Кроме того, по словам Байдена, при Трампе люди в США стали "более бедными, больными и слабыми".

О протестах афроамериканцев. По мнению Байдена, Дональд Трамп раскалывает общество, генерируя рассовую ненависть. Бывший вице-президент считает, что нынешний президент своими действиями и одобрениями радикальных протестов стравливает людей.

О полиции. В ходе дебатов Дональд Трамп и Джо Байден по очереди обвинили друг друга в намерении лишить местную полицию финансирования на фоне протестов афроамериканцев.

Реклама

Об отношениях Трампа с Путиным. Джо Байден назвал Дональда Трампа "щенком Путина" (российский президент Владимир Путин. – Ред.), потому что он ничего не сказал российскому президенту, "когда убивали американских солдат".

О сыне Хантере Байдене и его работе в Украине. Кандидат в президенты от демократов опроверг утверждение Дональда Трампа, что его сын Хантер Байден совершил коррупционные правонарушения, когда работал в совете директоров украинской энергетической компании. Байден также намекнул, что разговорами о его семье Трамп отвлекает американцев от реальных проблем страны.

"Это не о моей семье или его (Трампа. – Ред.) семье, это о вашей семье – американском народе. Он не хочет говорить о том, что вам нужно", – сказал Байден.

О запугивании избирателей. Джо Байден заявил, что президент Дональд Трамп пытается запугать американских избирателей перед выборами в США нелегитимностью голосования по почте.

Об экологии. Байден утверждает, что, когда он занимал пост вице-президента, демократам удалось сократить количество потребляемой энергии. Он также говорил о необходимости перевести чиновников США на электромашины и пообещал

вернуть Соединенные Штаты в Парижское климатическое соглашение.

Реклама

"Может заткнешься, а?" После того как Дональд Трамп в очередной раз перебил Джо Байдена, встряв в его ответ, тот попросил его заткнуться.

Все подробности в спецтеме Первые дебаты Байдена и Трампа

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама