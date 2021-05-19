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Деэскалация уже сегодня. Байден обсудил с Нетаньяху сектор Газа

19 мая, 18:17

Денис Беспалов Денис Беспалов

Американский президент обсудил и израильским премьером конфликт в секторе Газа и пути его завершения

Байден ждет от Нетаньяху деэскалации в секторе Газа. Коллаж "Сегодня"

Байден ждет от Нетаньяху деэскалации в секторе Газа. Коллаж "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня ожидает значительной деэскалации в районе сектора Газа.

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Об этом американский лидер заявил во время переговоров с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Белого Дома.

"Два лидера подробно обсудили состояние событий в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов, а также продолжающиеся дипломатические усилия региональных правительств и Соединенных Штатов", – говорится в сообщении.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сейчас есть два пути решения конфликта в районе сектора Газа. Один из них – оккупация территории.

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Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что израильские военные во время боев в секторе Газа уничтожили более 150 боевиков-террористов, в основном из ХАМАС.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем

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