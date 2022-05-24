Дефолт не за горами: Минфин США не разрешил обслуживать внешний долг РФ

Требование вступает в силу в ночь на 25 мая

Этот шаг существенно усложнит условия для экономики страны Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министерство финансов США объявило, что не будет продолжать действие генеральной лицензии, временно позволявшей России проводить выплаты для обслуживания своего внешнего долга в долларах в условиях санкций

Об этом сообщили на сайте американского Минфина.

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Отмечается, что это требование вступает в силу в ночь на 25 мая.

"Офис контроля за иностранными активами не будет возобновлять положения Генеральной лицензии 9C, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности россии… которая завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени", — отметили в Минфине.

Этот шаг существенно усложнит условия для российской экономики, подвергающейся давлению западных санкций и заморозке активов, размещенных в иностранных банках, и увеличит возможность объявления россией дефолта.

США готовы подстраховать другие страны, если РФ нападет

США готовы предоставить оружие Молдове, если придет такой запрос. Это поможет стране, если на нее решит напасть российский президент Владимир Путин.

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"Моя позиция заключается в том, что нам нужно поговорить с молдавским правительством. Я не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", — сказал глава комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс.

Он отметил, что "диалог идет" и решения будут приниматься "коллективно" между союзниками, причем Молдова является одним из лучших союзников США.

"Одна из причин успеха Украины и успеха региона в том, что мы будем работать вместе. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы заставить всех наших союзников работать вместе в один голос и в одном направлении, чтобы Путин не продолжил свои вторжения в другие страны", – отметил председатель комитета.

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