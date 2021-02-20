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Дело о мошенничестве Трампа: главного налоговика Нью-Йорка вызвали в суд

20 февраля, 15:08

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Прокуратура хочет сравнить налоговые декларации и кредитные документы Trump Organization

Налоговый скандал вокруг экс-президента Дональда Трампа получил продолжение – в рамках уголовного расследования окружная прокуратура Манхэттена вызвала в суд главу налоговой комиссии Нью-Йорка.

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Об этом сообщает Reuters.

Окружной прокурор Манхэттена хочет сравнить налоговые декларации и кредитные документы Trump Organization.

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Экс-президента подозревают в мошенничестве – он мог искусственно завышать стоимость своей недвижимости перед кредиторами, чтобы получить более выгодные условия для ссуды, и в то же время – занижать цену своих активов в налоговых декларациях, чтобы добиться снижения налоговых отчислений в казну США.

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Председательница налоговой комиссии Нью-Йорка Фрэнсис Хенн подтвердила получение вызова в суд, где ей, вероятно, придется предоставить подробный отчет о доходах и расходах, которые подавала Trump Organization.

Также в суд вызвали как минимум двух кредиторов, которые финансировали активы Трампа в сфере недвижимости – это Deutsche Bank и Ladder Capital Finance.

Кроме того, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс ведет отдельное гражданское расследование по аналогичной статье.

Напомним, на прошлой неделе Сенат США не смог объявить импичмент Дональду Трампу – несмотря на окончание его каденции, его обвиняли в подбивании к восстанию из-за январского штурма Капитолия.

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недвижимость США мошенничество Нью-Йорк Дональд Трамп Trump Organization
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