"Дельта" уже не страшен. Pfizer может создать вакцину от нового штамма – сроки

На сегодняшний день не существует ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer

Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение 95 дней после его выявления. Коллаж: "Сегодня"

Компания Pfizer может создать вакцину от нового штамма коронавируса в течение трех месяцев после его выявления. Ученые производителя постоянно изучают эффективность препаратов против новых вариантов инфекции, заявил в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла.

"Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды, такой появится", – заявил Бурла.

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Он уточнил, что на сегодняшний день компания не выявила ни одного штамма, который способен обойти защиту нынешней вакцины Pfizer

Как проходит вакцинация в Украине

Вакцинация длится с 24 февраля 2021 года. Прививки делают препаратами от фармкомпаний AstraZeneca, Sinovac (вакцина CoronaVac), Pfizer (вакцина Comirnaty) и Moderna. В целом Украина уже получила более 17 миллионов доз вакцины.

Согласно Национальному плану вакцинации против коронавируса, с мая в Украине должны были делать как минимум по 5,6 млн прививок ежемесячно. Однако таких темпов достичь не удалось.

В мае сделали 425 тысяч прививок;

июне — 1 миллион 552 тысячи прививок;

в июле — 2 миллиона 918 тысяч прививок.

План вакцинации предусматривает, что в августе должны сделать 6 миллионов прививок, а с сентября — более 8 миллионов. Впрочем, в течение последних нескольких недель в Украине ежедневно наращивают усилия по вакцинации.

Pfizer заявила о необходимости третьей дозы вакцины от коронавируса

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Речь идет о бустерной дозе вакцины, эту прививку будут делать через шесть месяцев после второй.

"Первоначальные результаты исследования показывают, что бустерная доза, введенная через шесть месяцев после второй дозы, имеет устойчивый профиль переносимости, вызывая высокие титры антител, которые в 5–10 раз выше, чем после двух первичных инъекций", – об этом сообщает The Washington Post.

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